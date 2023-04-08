«Бавария» не вела переговоров по трансферу Фримпонга

Мюнхенская «Бавария» не встречалась с агентами защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. Издание Bild сообщает, что информация о заинтересованности «красной машины» к нидерландцу не соответствует действительности.

Отмечается, что сам Фримпонг хотел бы присоединиться к «Манчестер Юнайтед», который уже довольно давно за ним наблюдает. Летом манкунианцы попытаются заполучить фуллбека у леверкузенского «Байера».

Фримпонг в этом сезоне отметился 8 голами и 6 ассистами в чемпионате Германии. 22-летний защитник проводит свой третий сезон в составе «фармацевтов».