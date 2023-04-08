В интернете появились фотографии новой игровой экипировки мюнхенской «Баварии», в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Как информирует Bayern & Germany, в этом комплекте формы подопечные Томаса Тухеля будут играть в гостевых матчах следующего сезона.

Ближайший поединок мюнхенский гранд проведет против «Фрайбурга» на выезде. Встреча состоится сегодня, 8 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 55 баллов и лидирует в турнирной таблице. Команда Тухеля опережает идущую второй дортмундскую «Боруссию» на два пункта.