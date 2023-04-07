«Боруссия», «Байер» и «Штутгарт» следят за игроком «Ганновера 96» Кёном

Как сообщает Sky Germany, защитник «Ганновера 96» Деррик Кён привлёк внимание трёх клубов Бундеслиги.

24-летний левый защитник готовится сделать следующий шаг в своей карьере и намерен играть в Бундеслиге в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне футболист имеет показатель в 96% завершенных пасов. Он дважды забил и четыре раза отдал результативные передачи.

В данный момент «96-е» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги.

Молодой спортсмен привлёк внимание следующих клубов Бундеслиги: мёнхенгладбахская «Боруссия», леверкузенский «Байер» и «Штутгарт».

Немногим ранее стало известно о том, когда будет активирован пункт об освобождении Кёна.