«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с Розе

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб хочет продлить контракт с главным тренером команды Марко Розе. Текущее соглашение истекает в следующем году.

«Мы хотим продлить контракт с Марко, это ясно», - сказал Эберль в беседе с ZDF.

Марко Розе сменил Доменико Тедеско в сентябре прошлого года и сумел переломить ситуацию. В среду на этой неделе его подопечные уверенно обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и вышли в полуфинал Кубка Германии третий сезон подряд.

В данный момент «РБ Лейпциг» всего на два очка отстаёт от лигачемпионских мест в турнирной таблице Бундеслиги.