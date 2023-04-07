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«Бавария» в поисках «девятки», среди кандидатов Кейн, Коло-Муани, Осимхен и Влахович

07 Апреля 2023 • 22:16 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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Через 16 ч. 34 мин.

Как сообщает Kicker, мюнхенская «Бавария» будет рассматривать игроков на позицию центрфорварда во время предстоящего трансферного окна. По информации источника, новый главный тренер команды Томас Тухель также осведомлён об этой проблеме.

В настоящее время «Бавария» использует Эрика Чупо-Мотинга в качестве «девятки», 34-летний игрок забил 17 раз в 34 играх.

«Баварию» связывают с четырьмя игроками. В первую очередь речь идёт о Гарри Кейне, но после ухода Юлиана Нагельсманна в отношении данного перехода возникли сомнения из-за возраста футболиста (29 лет) и суммы трансфера, которая может составить около ста миллионов евро.

Также мюнхенцы следят за Рандалём Коло-Муани, Виктором Осимхеном и Душаном Влаховичем.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Гарри Кейн Душан Влахович Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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