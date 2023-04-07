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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник «Аугсбурга» похвалил молодого американского таланта

07 Апреля 2023 • 21:54 Комментировать
Гронинген
1:1
Утрехт
1 3.30 X 3.20 2 2.30
2-й тайм

Главный тренер «Аугсбурга» Энрико Маассен высказался о 20-летнем американском нападающем Рикардо Пепи, на правах аренды выступающем за нидерландский «Гронинген».

«Расчёт сработал идеально. Идея заключалась в том, чтобы дать ему больше игрового времени в лиге, которая, возможно, не так физически требовательна, как Бундеслига, но всё же технически хороша.

Мы очень рады, что он развивается, забивает много голов и находится в сборной. Мы с нетерпением ждём его скорого возвращения», - приводит слова Маассена Get German Football News.

В данный момент «Гронинген» на своём поле играет с «Утрехтом», Пепи находится на поле. Позади первый тайм, счёт пока не открыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Гронинген Аугсбург Рикардо Пепи Энрико Маассен
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ГРОНИНГЕН УТРЕХТ
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