Наставник «Аугсбурга» похвалил молодого американского таланта

Главный тренер «Аугсбурга» Энрико Маассен высказался о 20-летнем американском нападающем Рикардо Пепи, на правах аренды выступающем за нидерландский «Гронинген».

«Расчёт сработал идеально. Идея заключалась в том, чтобы дать ему больше игрового времени в лиге, которая, возможно, не так физически требовательна, как Бундеслига, но всё же технически хороша.

Мы очень рады, что он развивается, забивает много голов и находится в сборной. Мы с нетерпением ждём его скорого возвращения», - приводит слова Маассена Get German Football News.

В данный момент «Гронинген» на своём поле играет с «Утрехтом», Пепи находится на поле. Позади первый тайм, счёт пока не открыт.