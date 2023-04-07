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Чупо-Мотинг и Упамекано не сыграют с «Фрайбургом»

07 Апреля 2023 • 21:37 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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Через 18 ч. 8 мин.

В завтрашнем матче против «Фрайбурга» у «Баварии» будут кадровые потери.

«Вероятно, Эрик Чупо-Мотинг завтра не выйдет на поле, у него проблемы с коленом», - приводит слова главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля официальный сайт клуба.

Кроме того, специалист подтвердил, что участие Чупо-Мотинга в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 11 апреля также под вопросом.

Также у баварской команды дисквалифицирован Дайо Упамекано, который, соответственно, тоже не сможет выйти на поле в завтрашнем матче.

Игра «Фрайбург» - «Бавария» состоится завтра, восьмого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Томас Тухель Эрик Чупо-Мотинг Дайо Упамекано
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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