Чупо-Мотинг и Упамекано не сыграют с «Фрайбургом»

В завтрашнем матче против «Фрайбурга» у «Баварии» будут кадровые потери.

«Вероятно, Эрик Чупо-Мотинг завтра не выйдет на поле, у него проблемы с коленом», - приводит слова главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля официальный сайт клуба.

Кроме того, специалист подтвердил, что участие Чупо-Мотинга в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 11 апреля также под вопросом.

Также у баварской команды дисквалифицирован Дайо Упамекано, который, соответственно, тоже не сможет выйти на поле в завтрашнем матче.

Игра «Фрайбург» - «Бавария» состоится завтра, восьмого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 16:30.