Боруссия Дортмунд - Унион: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Если в субботу «Бавария» сыграет против четвёртой команды Бундеслиги, «Фрайбурга», то в параллельном поединке сразятся ее главные преследователи «Боруссия» Дортмунд и «Унион». «Шмели» в прошлом туре провалили главный матч второго тура и были сокрушены мюнхенцами, поэтому безотлагательно должны вернуться на победный путь, чтобы не поставить крест на чемпионских амбициях. В соперниках неуступчивые берлинцы, у которых лучшая оборона в лиге, пускай впереди они не так хороши.

Кто окажется сильнее, станет известно после 16:30, телеэфир на «Матч Футбол 2», «Сетанта Спортс Украина +», «Сетанта Спортс 2 Евразия», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.