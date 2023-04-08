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Фрайбург - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

08 Апреля 2023 • 03:03 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
1 6.70 X 5.00 2 1.45
Через 12 ч. 4 мин.

«Фрайбург» и «Бавария» в субботу проведут второй очный матч за четыре дня. В кубковом поединке мюнхенцы с Томасом Тухелем неожиданно потерпели фиаско и сегодня просто обязаны брать реванш, чтобы не пропустить вперед конкурентов из «Боруссии». Соперник «Баварии» идет в зоне Лиги чемпионов и давно никому не проигрывает. Как будет сегодня - смотрим в 16:30 на «Матч Футбол 3», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Бавария Фрайбург
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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