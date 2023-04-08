«Фрайбург» и «Бавария» в субботу проведут второй очный матч за четыре дня. В кубковом поединке мюнхенцы с Томасом Тухелем неожиданно потерпели фиаско и сегодня просто обязаны брать реванш, чтобы не пропустить вперед конкурентов из «Боруссии». Соперник «Баварии» идет в зоне Лиги чемпионов и давно никому не проигрывает. Как будет сегодня - смотрим в 16:30 на «Матч Футбол 3», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Фрайбург - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
07 Апреля
23:35 · Германия. Бундеслига«Боруссия», «Байер» и «Штутгарт» следят за игроком «Ганновера 96» Кёном
22:40 · Англия. Премьер-лига«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за правого защитника, оценённого в 50 млн евро
22:16 · Германия. Бундеслига«Бавария» в поисках «девятки», среди кандидатов Кейн, Коло-Муани, Осимхен и Влахович
22:07 · Германия. Бундеслига«Фрайбург» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 8 апреля 2023
Рекомендуем
Бан пользователя