Розе убеждает Ольмо остаться в «РБ Лейпциге» ещё на год

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе публично заявил о желании продления контракта с полузащитником команды Дани Ольмо.

«Он знает моё мнение о себе, мы поддерживаем его во всём. Он знает, что у него есть в клубе, что он хорошо здесь развился и принял правильное решение перейти в «РБ Лейпциг». Мы хотели бы и дальше использовать его качества и развивать его.

Очевидно, что Дани захочет в какой-то момент сделать следующий шаг в своей карьере, но как тренер я сделаю всё, что в моих силах, чтобы дать клубу понять, насколько этот игрок важен для нас, и, конечно же, убедить Дани, что год в Лейпциге опредёленно пойдёт ему на пользу», - приводит слова Розе Kicker.

Ближайший матч «РБ Лейпциг» проведёт завтра, восьмого апреля, на выезде против «Герты». Начало игры в 19:30.