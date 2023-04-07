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Розе убеждает Ольмо остаться в «РБ Лейпциге» ещё на год

07 Апреля 2023 • 21:21 Комментировать
Герта
...
РБ Лейпциг
Через 21 ч. 9 мин.

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе публично заявил о желании продления контракта с полузащитником команды Дани Ольмо.

«Он знает моё мнение о себе, мы поддерживаем его во всём. Он знает, что у него есть в клубе, что он хорошо здесь развился и принял правильное решение перейти в «РБ Лейпциг». Мы хотели бы и дальше использовать его качества и развивать его.

Очевидно, что Дани захочет в какой-то момент сделать следующий шаг в своей карьере, но как тренер я сделаю всё, что в моих силах, чтобы дать клубу понять, насколько этот игрок важен для нас, и, конечно же, убедить Дани, что год в Лейпциге опредёленно пойдёт ему на пользу», - приводит слова Розе Kicker.

Ближайший матч «РБ Лейпциг» проведёт завтра, восьмого апреля, на выезде против «Герты». Начало игры в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе Дани Ольмо
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ГЕРТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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