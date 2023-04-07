Тухель: «Мусиала готов завтра выйти в старте»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что полузащитник Джамал Мусиала готов выйти в стартовом составе своей команды на завтрашний матч с «Фрайбургом», который состоится в рамках очередного тура немецкой Бундеслиги.

«Джамал является очень умным парнем. В прошлом матче ему сильно не повезло, когда он привёз пенальти на последних минутах. Тем не менее, он отлично тренировался. Мусиала готов выйти в старте в завтрашнем матче с «Фрайбургом», – дал понять Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Мусиала в конце марта пропустил матчи сборной Германии из-за травмы. 20-летний хавбек в этом сезоне отметился 11 голами и 8 ассистами в Бундеслиге.