Тухель: «Был очень зол после вылета из Кубка Германии»

Тренер «Баварии» Томас Тухель всё ещё зол вылетом своей команды из Кубка Германии от «Фрайбурга» в четвертьфинале. Напомним, мюнхенцы уступили своим соперникам со счётом 1:2, пропустив гол на последних минутах.

«Был очень зол после вылета из Кубка Германии. Наше разочарование было огромным. В матчах на вылет поражения расстраивают ещё больше, но мы сохраняем позитивный настрой. Ты можешь быть злым и в то же время позитивным. Мы смотрим вперёд. Чемпионский титул Бундеслиги тоже очень важен», – заявил Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» на прошлой неделе вернула себе лидерство в Бундеслиге и теперь опережает «Боруссию» Дортмунд на два очка.