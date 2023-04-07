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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Был очень зол после вылета из Кубка Германии»

07 Апреля 2023 • 12:57 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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08.04 16:30

Тренер «Баварии» Томас Тухель всё ещё зол вылетом своей команды из Кубка Германии от «Фрайбурга» в четвертьфинале. Напомним, мюнхенцы уступили своим соперникам со счётом 1:2, пропустив гол на последних минутах.

«Был очень зол после вылета из Кубка Германии. Наше разочарование было огромным. В матчах на вылет поражения расстраивают ещё больше, но мы сохраняем позитивный настрой. Ты можешь быть злым и в то же время позитивным. Мы смотрим вперёд. Чемпионский титул Бундеслиги тоже очень важен», – заявил Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» на прошлой неделе вернула себе лидерство в Бундеслиге и теперь опережает «Боруссию» Дортмунд на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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