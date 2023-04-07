Трансфер Беллингема больше не является приоритетом для «Реала»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем больше не явлется приоритетной трансферной целью мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Серхио Сантос, представляющий издание Relevo.

Напомним, Беллингем долгое время являлся приоритетным кандидатом «Реала» на усиление полузащиты. 19-летний хавбек был не против перебраться в «королевский клуб», но руководство испанской команды смущает требуемая сумма трансфера, которая составляет 150 миллионов евро.

На Беллингема также претендуют команды из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».