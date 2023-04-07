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Тухель хочет оставить Канселу в «Баварии»

07 Апреля 2023 • 10:10 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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08.04 16:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хотел бы сохранить в команде правого защитника Жоау Канселу, который выступает за «красную машину» на правах аренды из «Манчестер Сити».

По информации от журналиста Кристиана Фалька, Тухелю очень нравится Канселу. Тренер хочет, чтобы клуб выкупил игрока на постоянной основе, но сумма в 70 миллионов евро пока отталкивает «Баварию». Руководство мюнхенцев надеется снизить эту сумму путём переговоров с «Манчестер Сити». Мюнхенцы хотят воспользоваться натянутыми отношениями Канселу с тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Отмечается, что многое будет зависеть от интересе других команд.

Канселу успел отметиться за «Баварию» голом и двумя ассистами в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Жоау Канселу
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