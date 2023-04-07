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Чемпионат Германии. Бундеслига

Переход Коло-Муани в «Баварию» зависит от Тухеля

07 Апреля 2023 • 09:55 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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08.04 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани всё ещё может оказаться в мюнхенской «Баварии» ближайшим летом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, потенциальный переезд француза на «Альянц Арену» будет зависеть от желания главного тренера Томаса Тухеля, который возглавил команду совсем недавно.

Тухель согласен с тем, что «Баварии» летом нужно купить нового форварда, но немец ещё не одобрил кандидатуру Коло-Муани, у которого наибольшее количество результативных действий среди всех игроков Бундеслиги в нынешнем сезоне. При этом «Айнтрахт» ранее дал понять, что не собирается продавать форварда летом. «Орлы» должны получить свыше 100 миллионов евро, чтобы изменить своё мнение.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Томас Тухель трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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