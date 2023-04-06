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Чемпионат Германии. Бундеслига

Канселу: «Мой самый большой кумир — Роналдиньо»

06 Апреля 2023 • 22:10 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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08.04 16:30

Футболист мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу назвал своего футбольного кумира.

«Мой самый большой кумир на футбольном поле — Роналдиньо. Из-за того, как он радуется игре, его харизмы. Для меня он был самым талантливым футболистом», — заявил защитник португальской сборной, чьи слова приводит официальный сайт мюнхенского клуба. По словам Канселу, уникальность бразильца заключалась в его безмерном счастьи, уме и смелости, выделив также магию на поле и веселье, которое Роналдиньо дарил болельщикам.

Напомним, что Роналдиньо выступал за такие клубы, как «Барселона», «ПСЖ» и «Милан». В 2005 году чемпион мира стал обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Жоау Канселу
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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