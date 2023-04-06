Канселу: «Мне ещё многого предстоит достичь, чтобы сравняться с Ламом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу признался, что ему очень приятны сравнения с легендарным защитником его клуба Филиппом Ламом. Однако он подчеркнул, что ему предстоит ещё много работы, чтобы достичь уровня Лама.

«Очень рад, когда меня сравнивают с такими великими игроками как Лам. Мне всегда нравилась его игра, он был для меня ориентиром вместе с такими игроками как Дани Алвес или Марсело. Но мне ещё многое нужно сделать, чтобы быть на таком же уровне, на котором был Лам», - высказался Канселу для пресс-службы «Баварии».

Напомним, что с минувшей зимы португалец является игроком мюнхенской команды, он перебрался в стан «Баварии» из «Манчестер Сити» в рамках арендного соглашения на полгода.

Ранее мы сообщали, что клубы могут продлить аренду игрока.