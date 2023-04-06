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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» и «Бавария» провели переговоры с агентом Фримпонга

06 Апреля 2023 • 19:57 Комментировать

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг в обозримом будущем может пойти на повышение. 22-летнего футболиста слухи давно связывают с «Манчестер Юнайтед». При этом Фримпонг также находится в сфере интересов «Барселоны» и «Баварии». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы и мюнхенцы провели переговоры с агентом Фримпонга.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жереми Фримпонга в 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне Фримпонг провёл 36 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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