«Барселона» и «Бавария» провели переговоры с агентом Фримпонга

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг в обозримом будущем может пойти на повышение. 22-летнего футболиста слухи давно связывают с «Манчестер Юнайтед». При этом Фримпонг также находится в сфере интересов «Барселоны» и «Баварии». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы и мюнхенцы провели переговоры с агентом Фримпонга.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жереми Фримпонга в 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне Фримпонг провёл 36 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять голевых передач.