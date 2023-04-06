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Блинд откажется вернуться в «Аякс»

06 Апреля 2023 • 19:50 Комментировать

В зимнее трансферное окно Дэйли Блинд покинул «Аякс» и вскоре подписал краткосрочный контракт с «Баварией». Что ждёт 33-летнего защитника по завершению сезона, пока непонятно. Как сообщает Todofichajes, «Аякс» хотел бы вернуть Блинда в свои ряды, однако футболист не примет предложение, поскольку он стремится принять новый вызов.

Дэйли Блинд поучаствовал в пяти матчах «Баварии», суммарно проведя на поле 157 минут. Результативными действиями опытный нидерландский футболист не отмечался.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Блинда в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Дэйли Блинд трансферы футбола - лето 2023
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