Блинд откажется вернуться в «Аякс»

В зимнее трансферное окно Дэйли Блинд покинул «Аякс» и вскоре подписал краткосрочный контракт с «Баварией». Что ждёт 33-летнего защитника по завершению сезона, пока непонятно. Как сообщает Todofichajes, «Аякс» хотел бы вернуть Блинда в свои ряды, однако футболист не примет предложение, поскольку он стремится принять новый вызов.

Дэйли Блинд поучаствовал в пяти матчах «Баварии», суммарно проведя на поле 157 минут. Результативными действиями опытный нидерландский футболист не отмечался.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Блинда в 6 миллионов евро.