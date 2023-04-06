Канселу: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов. В своей карьере португалец максимум принимал участие в финале турнира, где его «Манчестер Сити» в 2021 году проиграл лондонскому «Челси».

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я не собираюсь сдаваться до самого конца. Надеюсь, в этом году у меня получится выиграть этот трофей с «Баварией». Я совсем не против», – цитирует Канселу клубный журнал «Баварии».

Напомним, Канселу выступает за мюнхенский клуб на правах аренды за «Манчестер Сити». Португалец сыграет против «горожан» в четвертьфинале этого розыгрыша Лиги чемпионов.