Чупо-Мотинг снова пропустил тренировку «Баварии»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг вновь пропустил тренировку своей команды. По информации от издания Bild, камерунец рискует пропустить матч против «Фрайбурга» в Бундеслиге на ближайших выходных.

Отмечается, что Чупо-Мотинг был замечен идущим в кабинет к клубному врачу «Баварии». Вероятно, у нападающего вновь возникли проблемы со здоровьем. Перед матчем с «Фрайбургом» в Кубке Германии Эрик пропустил тренировку из-за ушиба. До этого футболист отсутствовал несколько недель из-за проблем со спиной.

Чупо-Мотинг является основным нападающим «Баварии» в этом сезоне. На счету камерунца десять голов и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.