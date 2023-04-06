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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг снова пропустил тренировку «Баварии»

06 Апреля 2023 • 14:58 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
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08.04 16:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг вновь пропустил тренировку своей команды. По информации от издания Bild, камерунец рискует пропустить матч против «Фрайбурга» в Бундеслиге на ближайших выходных.

Отмечается, что Чупо-Мотинг был замечен идущим в кабинет к клубному врачу «Баварии». Вероятно, у нападающего вновь возникли проблемы со здоровьем. Перед матчем с «Фрайбургом» в Кубке Германии Эрик пропустил тренировку из-за ушиба. До этого футболист отсутствовал несколько недель из-за проблем со спиной.

Чупо-Мотинг является основным нападающим «Баварии» в этом сезоне. На счету камерунца десять голов и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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