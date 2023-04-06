Канселу: «Сразу согласился перейти в «Баварию», когда узнал об интересе команды»

Арендованный у «Манчестер Сити» защитник «Баварии» Жоау Канселу признался, что сразу согласился перейти в мюнхенский клуб, когда узнал об интересе. Напомним, в конце сезона команда Томаса Тухеля может провернуть трансфер португальца на постоянной основе, заплатив сумму выкупа в размере 70 миллионов евро.

«Сразу согласился перейти в «Баварию», когда узнал об интересе команды. Я был в Испании, Италии, Англии. Хотел попробовать поиграть в Германии и был рад получить такую возможность. В «Баварии» абсолютно каждый сфокусирован на успехе. Здесь ты выкладываешься на полную на каждой тренировке. Мне нравится такой менталитет», – цитирует Канселу клубный журнал «Баварии».