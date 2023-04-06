Канселу: «Позитивно оцениваю начало карьеры в «Баварии»

Правый защитник «Баварии» Жоау Канселу оценил свои первые недели в мюнхенской команде. Напомним, португалец выступает за «красную машину» на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Позитивно оцениваю начало карьеры в «Баварии». У каждого футболиста бывают периоды небольшого застоя. Я постарался как можно быстрее интегрироваться в команде и узнать новых партнёров, попытаться понять систему», – сказал Канселу в интервью клубному журналу «Баварии».

За время игры Канселу в «Баварии» в команде успел поменяться тренер: вместо Юлиана Нагельсманна мюнхенцев возглавил Томас Тухель.

У «Баварии» есть опция выкупа Жоау за 70 миллионов евро в конце сезона.