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Мюллер призывает «Баварию» купить летом нового форварда

06 Апреля 2023 • 09:58 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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08.04 16:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поддерживает идею приобретения нового форварда в летнее трансферное окно. По информации от издания Kicker, немец считает, что одного Эрика Чупо-Мотинга будет недостаточно на следующий сезон.

Руководство «Баварии» уже давно вынашивает идею приобретения нового нападающего. После ухода Роберта Левандовски в клубе надеялись, что поляка хорошо заменит Садио Мане, который способен сыграть «ложную девятку». Тем не менее, сенегалец пока не оправдывает ожиданий.

Ранее «Баварию» связывали с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, но англичанин хотел бы остаться в Премьер-лиге и вряд ли покинет родину.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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