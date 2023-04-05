«Реалу» интересен форвард с ценником в 65 млн евро

«Реал» изучает варианты по усилению состава на трансферное лето. Как сообщает Mundo Deportivo, в сфере интересов мадридского гранда находится форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

Стоит сказать, что Коло-Муани слухи связывают и с другими европейскими грандами – с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Коло-Муани в 65 миллионов евро. В 37 матчах сезона 2022/2023 нападающий записал на свой счёт 19 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Кто заменит Бензема: 10 кандидатов для «Реала»