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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реалу» интересен форвард с ценником в 65 млн евро

05 Апреля 2023 • 19:45 Комментировать

«Реал» изучает варианты по усилению состава на трансферное лето. Как сообщает Mundo Deportivo, в сфере интересов мадридского гранда находится форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

Стоит сказать, что Коло-Муани слухи связывают и с другими европейскими грандами – с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Коло-Муани в 65 миллионов евро. В 37 матчах сезона 2022/2023 нападающий записал на свой счёт 19 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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