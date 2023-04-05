Мюллер прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет своей команды из Кубка Германии. Напомним, этот сезон станет уже третьим подряд, в котором мюнхенский клуб не выиграл национальный кубок.

«Очень горькое поражение. Трудно анализировать игру, ведь в конце концов все будут обсуждать результат. Я не думаю, что мы играли плохо, но когда мяч оказывался в финальной трети, у нас возникали проблемы», – сказал Мюллер на послематчевом интервью.

«Бавария» вылетела из Кубка Германии на стадии четвертьфинала, уступив «Фрайбургу», который забил свой победный гол в самой концовке поединка.