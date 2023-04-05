Де Лигт – о вылете «Баварии» из Кубка Германии: «Мы были недостаточно хороши»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал вылет своей команды из Кубка Германии. Напомним, вчера мюнхенцы проиграли «Фрайбургу» в рамках четвертьфинала.

«Мы были недостаточно хороши и создали мало шансов. Если ты не забиваешь, то обязательно пропустишь. Очень горько пропускать такой мяч на последних минутах. Грустно, ведь «Бавария» всегда должна стараться выиграть все возможные трофеи. Тем не менее, мы должны смотреть вперёд», – сказал де Лигт в послематчевом интервью.

Де Лигт проводит свой первый сезон за «Баварию» после перехода из туринского «Ювентуса».