Горецка: «Мы глубоко разочарованы вылетом из Кубка Германии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка выразил разочарование вылетом своей команды из Кубка Германии. Напомним, «красная машина» вчера проиграла «Фрайбургу» и потеряла шансы на трофей.

«Мы забили всего один гол, этого было недостаточно для такого уверенного выступления. Мы снова не смогли поехать в Берлин. Мы чувствуем огромное разочарование», – сказал Горецка в послематчевом интервью.

Напомним, в нынешнем сезоне Горецка отметился тремя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Германии. В кубке команда в последний раз побеждала в 2020 году под руководством Ханса-Дитера Флика.