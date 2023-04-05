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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка: «Мы глубоко разочарованы вылетом из Кубка Германии»

05 Апреля 2023 • 12:06 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
08.04 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка выразил разочарование вылетом своей команды из Кубка Германии. Напомним, «красная машина» вчера проиграла «Фрайбургу» и потеряла шансы на трофей.

«Мы забили всего один гол, этого было недостаточно для такого уверенного выступления. Мы снова не смогли поехать в Берлин. Мы чувствуем огромное разочарование», – сказал Горецка в послематчевом интервью.

Напомним, в нынешнем сезоне Горецка отметился тремя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Германии. В кубке команда в последний раз побеждала в 2020 году под руководством Ханса-Дитера Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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