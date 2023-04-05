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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Боруссии»

05 Апреля 2023 • 09:53 Комментировать

Бельгийский защитник Тома Менье, который выступает в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», может продолжить выступления в чемпионате Испании. Заинтересованность в услугах футболиста проявляет каталонская «Барселона».

Стоит напомнить, что ранее «сине-гранатовые» проявляли интерес к игроку, однако сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Менье провел десять матчей, в которых получил две желтые карточки. Трудовое соглашение 31-летнего бельгийца со «шмелями» рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

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