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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Я хорошо знаю Мане»

05 Апреля 2023 • 06:14 Комментировать

Новый наставник «Баварии» Томас Тухель прокомментировал проблемы Садио Мане, который несколько утратил былой блеск после перехода в мюнхенский клуб. По словам Тухеля, он не сомневается в качествах Садио.

- Я хорошо знаю Мане еще по Англии. Нет никаких сомнений в его исключительных игровых качествах. Он забивал каждый сезон множество важнейших голов за «Ливерпуль». Но ему нужно время для адаптации. Голы обычно ускоряют такой процесс, - цитирует слова Тухеля derbyderbyderby.it.

Напомним, что сенегальский нападающий мюнхенского клуба перебрался в Германию в прошлом году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Садио Мане
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