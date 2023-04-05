Тухель: «Я хорошо знаю Мане»

Новый наставник «Баварии» Томас Тухель прокомментировал проблемы Садио Мане, который несколько утратил былой блеск после перехода в мюнхенский клуб. По словам Тухеля, он не сомневается в качествах Садио.

- Я хорошо знаю Мане еще по Англии. Нет никаких сомнений в его исключительных игровых качествах. Он забивал каждый сезон множество важнейших голов за «Ливерпуль». Но ему нужно время для адаптации. Голы обычно ускоряют такой процесс, - цитирует слова Тухеля derbyderbyderby.it.

Напомним, что сенегальский нападающий мюнхенского клуба перебрался в Германию в прошлом году.