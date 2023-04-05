Себастьян Хёнес - новый тренер «Штутгарта»

Мы уже сообщали о том, что «Штутгарт» уволил Бруно Лаббадию, но вскоре после этого швабы назначили нового наставника - им стал 40-летний Себастьян Хёнес, бывший тренер «Хоффенхайма».

Хенес стал уже четвертым тренером «Штутгарта» в нынешнем сезоне - это своеобразный клубный рекорд 21-века, но совсем не в абсолюте, ибо в сезоне 1998/1999 клуб уже сменил четверых наставников по ходу чемпионата, причем тогда среди них был и хорошо знакомый российским любителям футбола Ральф Рангник.

В следующем туре «Штутгарт» сыграет в гостевом матче с «Бохумом», это случится в воскресенье, девятого апреля.