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Себастьян Хёнес - новый тренер «Штутгарта»

05 Апреля 2023 • 00:03 Комментировать
Бохум
...
Штутгарт
09.04 18:30

Мы уже сообщали о том, что «Штутгарт» уволил Бруно Лаббадию, но вскоре после этого швабы назначили нового наставника - им стал 40-летний Себастьян Хёнес, бывший тренер «Хоффенхайма».

Хенес стал уже четвертым тренером «Штутгарта» в нынешнем сезоне - это своеобразный клубный рекорд 21-века, но совсем не в абсолюте, ибо в сезоне 1998/1999 клуб уже сменил четверых наставников по ходу чемпионата, причем тогда среди них был и хорошо знакомый российским любителям футбола Ральф Рангник.

В следующем туре «Штутгарт» сыграет в гостевом матче с «Бохумом», это случится в воскресенье, девятого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Себастьян Хенес Штутгарт
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БОХУМ ШТУТГАРТ
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