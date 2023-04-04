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«Бавария» может возобновить интерес к Коло-Муани по запросу Тухеля

04 Апреля 2023 • 22:50 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
08.04 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани всё ещё может оказаться в «Баварии».

24-летний футболист долгое время назывался среди потенциальных целей мюнхенского гранда, однако затем в клубе потеряли интерес к трансферу француза. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, после прихода Томаса Тухеля «Бавария» вновь может включить Коло-Муани в список возможных покупок. В настоящий момент новый рулевой ещё не определился с тем, кого хочет видеть в своей команде в следующем сезоне.

Трансферная стоимость Рандаля Коло-Муани оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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