«Бавария» может возобновить интерес к Коло-Муани по запросу Тухеля

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани всё ещё может оказаться в «Баварии».

24-летний футболист долгое время назывался среди потенциальных целей мюнхенского гранда, однако затем в клубе потеряли интерес к трансферу француза. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, после прихода Томаса Тухеля «Бавария» вновь может включить Коло-Муани в список возможных покупок. В настоящий момент новый рулевой ещё не определился с тем, кого хочет видеть в своей команде в следующем сезоне.

Трансферная стоимость Рандаля Коло-Муани оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро.