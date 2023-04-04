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Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Новый контракт с Ольмо? Ещё ничего не подписано»

04 Апреля 2023 • 11:35 Комментировать
Герта
...
РБ Лейпциг
08.04 19:30

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль дал понять, что клуб пока не продлил контракт со своим полузащитником Дани Ольмо, которого ранее связывали с возвращением в каталонскую «Барселону».

«Новый контракт с Ольмо? Ещё ничего не подписано, но мы провели очень позитивные переговоры. Я сказал Дани, что пришёл в «РБ Лейпциг» ради борьбы за трофеи. Надеюсь, что в один момент он скажет: «Хорошо, давайте сделаем это», – цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт Ольмо с «РБ Лейпцигом» заканчивается летом 2024 года. Дани в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Макс Эберль РБ Лейпциг Дани Ольмо
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ГЕРТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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