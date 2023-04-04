Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Новый контракт с Ольмо? Ещё ничего не подписано»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль дал понять, что клуб пока не продлил контракт со своим полузащитником Дани Ольмо, которого ранее связывали с возвращением в каталонскую «Барселону».

«Новый контракт с Ольмо? Ещё ничего не подписано, но мы провели очень позитивные переговоры. Я сказал Дани, что пришёл в «РБ Лейпциг» ради борьбы за трофеи. Надеюсь, что в один момент он скажет: «Хорошо, давайте сделаем это», – цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт Ольмо с «РБ Лейпцигом» заканчивается летом 2024 года. Дани в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.