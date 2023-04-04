Тухель: «Павар очень недооценённый игрок»

Тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями от работы с защитником Бенжаменом Паваром. Напомним, француз летом может покинуть немецкий клуб. У игрока остаётся чуть более года по контракту с командой.

«Павар очень недооценённый игрок, он может адаптировать к новым условиям на высочайшем уровне. Он защищается с отличной дисциплиной. Бенжамен является топ-футболистом. Он незамедлительно получил от меня поддержку», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Павар в нынешнем сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Германии. Игрока ранее связывали с переходом в «Барселону».