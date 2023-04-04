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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» назвал условие транфера Коло-Муани в «ПСЖ»

04 Апреля 2023 • 11:08 Комментировать

Франкфуртский «Айнтрахт» отреагировал на интерес со стороны «ПСЖ» с нападающему Рандалю Коло-Муани. Согласно информации инсайдера Адриена Гренье, немецкий клуб может отпустить своего лидера в парижский гранд на определенных условиях.

«Айнтрахт» готов обменять Коло-Муани на нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Кроме того, чемпион Франции должен будет доплатить некую денежную сумму.

Стоит отметить, что портал Tansfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 65 миллионов евро, а Экитике – в 25 млн.

В этом сезоне Бундеслиги Рандаль провел 25 матчей, забил 12 голов и отдал 10 ассистов. На счету Экитике три гола и три результативных паса в 20 играх Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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