«Айнтрахт» назвал условие транфера Коло-Муани в «ПСЖ»

Франкфуртский «Айнтрахт» отреагировал на интерес со стороны «ПСЖ» с нападающему Рандалю Коло-Муани. Согласно информации инсайдера Адриена Гренье, немецкий клуб может отпустить своего лидера в парижский гранд на определенных условиях.

«Айнтрахт» готов обменять Коло-Муани на нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Кроме того, чемпион Франции должен будет доплатить некую денежную сумму.

Стоит отметить, что портал Tansfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 65 миллионов евро, а Экитике – в 25 млн.

В этом сезоне Бундеслиги Рандаль провел 25 матчей, забил 12 голов и отдал 10 ассистов. На счету Экитике три гола и три результативных паса в 20 играх Лиги 1.