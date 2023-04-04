Маттеус: «Бавария» давно договорилась с Тухелем»

Экс-защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на отставку Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенского коллектива.

«Бавария» давно договорилась с Томасом Тухелем. Я знаю многих людей в клубе, поэтому эта новость не стала для меня неожиданностью. Я узнал от них, как все произошло», - передает слова Лотара T-Online.

Тухель занял пост главного тренера «Баварии» 25 марта. Между 49-летним специалистом и мюнхенским клубом подписан контракт до середины 2025 года.

В дебютном матче под руководством нового тренера «Бавария» одержала уверенную победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2.