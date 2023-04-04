Брандт продлит контракт с «Боруссией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт ведет переговоры с руководством клуба о пролонгации сотрудничества. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Свен Вестершульц.

Согласно данным журналиста, стороны уже договорились о финансовой составляющей сделки. Теперь клубу и агенту игрока предстоит согласовать продолжительность контракта. Срок действующего договора между Брандтом и «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Юлиан принял участие в 33 поединках за «шмелей», в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Хавбек защищает цвета «Боруссии» с лета 2019 года.