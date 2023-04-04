Камада может перейти в «Барселону» или «Атлетико»

Японский полузащитник Даити Камада, у которого истекает срок действия трудового договора с франкфуртским «Айнтрахтом», определился с местом, где хочет продолжить карьеру.

Согласно данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний футболист желает переехать в чемпионат Испании. В Ла Лиге интерес к Камаде проявляют каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 36 поединках за команду из Франкфурта, записав на свой счет 13 забитых мячей и пять голевых передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.