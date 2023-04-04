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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мориба покинет «РБ Лейпциг» летом

04 Апреля 2023 • 09:46 Комментировать
Герта
...
РБ Лейпциг
08.04 19:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Илайкс Мориба покинет немецкую команду в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Мориба проводит уже второй сезон на правах аренды за испанскую «Валенсию», где пока отметился лишь одной результативной передачей в чемпионате за 33 матча.

Недавно спортивный директор «РБ Лейпцига» Марк Эберль подтвердил намерения клуба избавиться от футболиста: «Я не вижу смысла держать в команде игрока, который не хочет выступать за «РБ Лейпциг».

Мориба ранее выступал за каталонскую «Барселону», из которой ушёл со скандалом летом 2021 года. За «РБ Лейпциг» полузащитник успел отыграть всего два поединка в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия РБ Лейпциг Илайкс Мориба
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ГЕРТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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