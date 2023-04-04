Мориба покинет «РБ Лейпциг» летом

Полузащитник «РБ Лейпцига» Илайкс Мориба покинет немецкую команду в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Мориба проводит уже второй сезон на правах аренды за испанскую «Валенсию», где пока отметился лишь одной результативной передачей в чемпионате за 33 матча.

Недавно спортивный директор «РБ Лейпцига» Марк Эберль подтвердил намерения клуба избавиться от футболиста: «Я не вижу смысла держать в команде игрока, который не хочет выступать за «РБ Лейпциг».

Мориба ранее выступал за каталонскую «Барселону», из которой ушёл со скандалом летом 2021 года. За «РБ Лейпциг» полузащитник успел отыграть всего два поединка в немецкой Бундеслиге.