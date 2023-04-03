В немецкой Бундеслиге сообщили о тренерской отставке. Пост наставника «Штутгарта» покинул Бруно Лаббадия, рапортует пресс-служба клуба. Этот специалист руководил командой с декабря 2022 года.

Новым рулевым «швабов» назначен Себастьян Хёнесс, который известен по работе в «Хоффенхайме». Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до 2025 года.

После 26 туров чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 20 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий поединок «швабы» сыграют против «Нюрнберга» на выезде. Встреча состоится в среду, 5 апреля.