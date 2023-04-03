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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд согласовала первый летний трансфер

03 Апреля 2023 • 18:02 Комментировать

Защитник гладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини продолжит карьеру в «Боруссии» из Дортмунда. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

По сведениям журналиста, 27-летний алжирский игрок заключил со «шмелями» предварительный контракт несколько дней назад. Бенсебаини пополнит ряды дортмундского коллектива летом нынешнего года на правах свободного агента.

Латераль выступает за «Боруссию» с августа 2019 года. Его трудовое соглашение истекает 30 июня.

В текущем сезоне Бундеслиги Рами провел 22 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Рами Бенсебаини
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