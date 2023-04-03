«Боруссия» Дортмунд согласовала первый летний трансфер

Защитник гладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини продолжит карьеру в «Боруссии» из Дортмунда. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

По сведениям журналиста, 27-летний алжирский игрок заключил со «шмелями» предварительный контракт несколько дней назад. Бенсебаини пополнит ряды дортмундского коллектива летом нынешнего года на правах свободного агента.

Латераль выступает за «Боруссию» с августа 2019 года. Его трудовое соглашение истекает 30 июня.

В текущем сезоне Бундеслиги Рами провел 22 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей.