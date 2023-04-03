Тухель: «Мне нравится Канселу, он обладает высочайшим уровнем»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о своём отношении к защитнику Жоау Канселу, который выступает за мюнхенскую команду с января на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Мне нравится Канселу, у него высочайший уровень: левая нога, правая нога, умение отдать пас. Я более чем доволен тем, что он играет за мою команду. Жоау нам нужен. Я уверен, что он может выступать за «Баварию» на высочайшем уровне», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Канселу может быть выкуплен «Баварией» в конце сезона за 70 миллионов евро, но мюнхенский клуб пытается снизить цену путём переговоров с «Манчестер Сити».