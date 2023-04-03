Павар высказался об игре правым защитником в сборной Франции

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал решение главного тренера сборной Франции Дидье Дешама использовать его на позиции правого защитника.

По словам 27-летнего футболиста, он принимает такое решение наставника, поскольку для Павара интересы команды стоят на первом месте.

«От сборной Франции не отказываются. Если тренер решит поставить меня правым защитником, я сделаю всё возможное», — цитирует Павара Telefoot.

Ранее сообщалось, что одной из причин недовольства Павара ситуацией в «Баварии» была игра на позиции правого защитника, а не центрального.

В текущем сезоне французский защитник провёл за «Баварию» 33 матча, забил шесть голов и один раз ассистировал партнёрам. Цвета мюнхенцев футболист защищает с 2019 года.