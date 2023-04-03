Тухель объяснил, почему Чупо-Мотинг и Мазрауи пропустили сегодняшнюю тренировку

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил, почему двое игроков команды отсутствовали на утренней тренировке в преддверии четвертьфинала Кубка Германии против «Фрайбурга».

«Чупо-Мотинг получил ушиб, но с ним всё нормально, мы ожидаем, что он завтра сыграет. Мазрауи заболел и пропустит матч с «Фрайбургом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, оба футболиста недавно только восстановились после повреждений. Мазрауи присоединился к команде прошлым летом из амстердамского «Аякса», а Чупо-Мотинг выступает за «Баварию» с 2020 года. Камерунец недавно продлил контракт с клубом, получив удвоение зарплаты.