Кан: «Мане до сих пор ищет себя в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился впечатлениями от первого сезона нападающего Садио Мане в мюнхенском клубе. Напомним, сенегалец летом перебрался в «Баварию» из английского «Ливерпуля». Совсем недавно форвард восстановился после серьёзной травмы. На его счету к сегодняшнему дню 6 голов и 4 ассиста в чемпионате Германии.

«Садио до сих пор ищет себя в «Баварии». Он получает максимальную поддержку от руководства и тренера. Мы хотели бы увидеть прорыв в исполнении Мане. Возможно, скоро он это покажет. Я убеждён в его таланте», – цитирует бывшего голкипера «Баварии» Sky 90.