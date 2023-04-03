Нагельсманн не мог пообщаться с руководством «Баварии» из-за отдыха на курорте

Юлиан Нагельсманн недавно был уволен с должности главного тренера «Баварии». Агентство молодого тренера раскритиковало клуб за утечку информации об отставке в СМИ. При этом издание Bild рассказывает о том, что боссам «Баварии» не удавалось пообщаться с Нагельсманном. Он уехал отдыхать на горнолыжный курорт и не отвечал на звонки. Как следствие, тренер узнал об увольнении с запозданием.

Напомним, что новым рулевым «Баварии» стал Томас Тухель. Под его руководством мюнхенцы на выходных обыграли дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вышли на первое место в Бундеслиге.

Нагельсманн через агентство раскритиковал «Баварию» после увольнения

Член правления «Баварии» намекнул, что Нагельсманна не уволили бы, если бы не лыжный отпуск