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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано: «Коло-Муани в «Баварии»? Почему бы и нет?»

03 Апреля 2023 • 13:54 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
08.04 16:30

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано не против перехода в команду нападающего Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Напомним, оба игрока недавно завоевали серебряные медали с Францией на чемпионате мира.

«Коло-Муани в «Баварии»? Почему бы и нет?. Я лишь могу сказать, что Рандаль является отличным футболистом с очень сильным менталитетом. Я надеюсь, что в будущем мы с ним выиграем много трофеев в сборной Франции. Ему нужно продолжать в том же духе», – заявил Упамекано в интервью журналисту Керри Хау.

Коло-Муани в своём дебютном сезоне за «Айнтрахт» лидирует в Бундеслиге по количеству результативных действий. На счету Рандаля 12 голов и 10 ассистов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Дайо Упамекано Рандаль Коло-Муани
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