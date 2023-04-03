Упамекано: «Коло-Муани в «Баварии»? Почему бы и нет?»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано не против перехода в команду нападающего Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Напомним, оба игрока недавно завоевали серебряные медали с Францией на чемпионате мира.

«Коло-Муани в «Баварии»? Почему бы и нет?. Я лишь могу сказать, что Рандаль является отличным футболистом с очень сильным менталитетом. Я надеюсь, что в будущем мы с ним выиграем много трофеев в сборной Франции. Ему нужно продолжать в том же духе», – заявил Упамекано в интервью журналисту Керри Хау.

Коло-Муани в своём дебютном сезоне за «Айнтрахт» лидирует в Бундеслиге по количеству результативных действий. На счету Рандаля 12 голов и 10 ассистов в чемпионате.