Упамекано: «Мы все знаем, что Тухель – отличный тренер»

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано поделился впечатлениями от работы с новым тренером Томасом Тухелем. Напомним, с предыдущим наставником «Баварии» Юлианом Нагельсманном француз ранее также работал в «РБ Лейпциге».

«Томас очень хорошо говорит на французском, но его речи в раздевалке звучат на немецком, но это для меня не проблема, так как я хорошо знаю этот язык. Мы все знаем, что Тухель является отличным тренером. Его первые дни в команде прошли позитивно, включая победу над «Боруссией» Дортмунд. У нас есть топ-футболисты, которые постоянно хотят побеждать», – цитирует Упамекано журналист Керри Хау.