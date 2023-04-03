Упамекано: «Конечно, мне было жаль, что Нагельсманн ушёл»

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал новость об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенского клуба.

«Конечно, мне было жаль, что Нагельсманн ушёл. Я сразу же ему написал и поблагодарил, как только услышал новости. Он был очень важным тренером для меня, мы работали в «РБ Лейпциге» и провели вместе почти 5 лет. Сейчас для него не лучшее время, но нам нужно сохранять концентрацию и продолжать побеждать», – цитирует Упамекано журналист Керри Хау.

В первом матче под руководством Томаса Тухеля Упамекано отметился голом в ворота дортмундской «Боруссии». Француз проводит свой второй сезон на «Альянц Арене».