Упамекано: «Было очень важно обыграть «Боруссию» Дортмунд»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии. Взяв три очка подопечные Томаса Тухеля вернули себе лидерство в Бундеслиге.

«Было очень важно обыграть «Боруссию» Дортмунд, мы всегда хотим быть на вершине. Я думаю, вы увидели это на поле. Тем не менее, мы знаем, что борьба за титул ещё далека от завершения», – цитирует Упамекано журналист Керри Хау.

Напомним, Упамекано открыл счёт в матче с «Боруссией» ударом со своей половины поля. Француз хотел отдать передачу, но мяч залетел в ворота после ошибки голкипера Грегора Кобеля.