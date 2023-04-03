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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано: «Было очень важно обыграть «Боруссию» Дортмунд»

03 Апреля 2023 • 13:27 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
08.04 16:30

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии. Взяв три очка подопечные Томаса Тухеля вернули себе лидерство в Бундеслиге.

«Было очень важно обыграть «Боруссию» Дортмунд, мы всегда хотим быть на вершине. Я думаю, вы увидели это на поле. Тем не менее, мы знаем, что борьба за титул ещё далека от завершения», – цитирует Упамекано журналист Керри Хау.

Напомним, Упамекано открыл счёт в матче с «Боруссией» ударом со своей половины поля. Француз хотел отдать передачу, но мяч залетел в ворота после ошибки голкипера Грегора Кобеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано
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